SV Ried gegen WSG Tirol ab 19.30 Uhr LIVE

„Verlieren verboten“

An die Rieder hat Silberberger jedenfalls gute Erinnerungen, in dieser Saison feierte sein Team zwei Siege gegen die Oberösterreicher. Trotzdem ist der Coach gewarnt. „Unabhängig von der Tabellensituation ist es in Ried traditionell schwer. Ried ist extrem schwer zu bespielen“, sagte der 49-Jährige, der die Verunsicherung der Innviertler nutzen will. Die zwei Erfolge seien aber mehr „mit Murks“ als mit Spiel gelungen. „Ried wird das Spiel gegen uns als Pflichtsieg bezeichnen. Ich deklariere es als verlieren verboten.“