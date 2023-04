Flughafen Wien kämpft weiter mit Passagierrückgang

Die meisten Passagiere reisten von Wien aus nach Westeuropa (687.452, plus 56,7 Prozent) und Osteuropa (165.387, plus 87,4 Prozent). Nach Nordamerika flogen 24.699 Reisende (plus 98,6 Prozent), nach Afrika 26.215 (plus 69,0 Prozent), und in den Nahen und Mittleren Osten 78.791 (plus 64,3 Prozent). In den Fernen Osten reisten 37.861 Passagiere (plus 359,6 Prozent).