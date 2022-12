Flughafen Wien nähert sich Vor-Corona-Niveau an

Aufgeschlüsselt nach Reisedestinationen gab es im November die stärksten Anstiege bei Flügen in den Fernen Osten (plus 361,3 Prozent), in den Nahen und Mittleren Osten (plus 99,5 Prozent) sowie nach Afrika (plus 91 Prozent) und Nordamerika (87,9 Prozent). In absoluten Zahlen flogen die meisten Passagiere ausgehend von Wien nach Westeuropa (623.510) und Osteuropa (153.592), wobei verglichen mit dem Vorjahr ebenso Steigerungen um mehr als die Hälfte verzeichnet wurden.