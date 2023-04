Wo Kinder noch Kind sein dürfen

Von Familien für Familien

Dass die Geschäftsführer Stefan Klinglmair und Thomas Lehner selbst Eltern sind und wissen, worauf es ankommt, spürt man an jeder Ecke. So gibt es auf dem Gelände nicht nur Snackautomaten und Trinkwasser, sondern auch Nützliches wie ein Windelnotfallset im Mini Market. „Unsere Kinder wachsen mit dem IKUNA mit und sind auch ein bisschen Versuchskaninchen“, verrät Klinglmair. „Wenn wir irgendwo was Interessantes sehen, lassen wir sie testen, ob es lustig ist – und ob es als Attraktion in unseren Park passen würde.“