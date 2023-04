Vom perlenden Glück

Prosecco, er ist die Leichtigkeit des Seins und das perlende Glück des Augenblicks“, schreibt Reiseautor Hans Messner. Und so geht es immer den Reben nach, auf der Weinstraße Italiens und in die Seele des wahren Schaumweins. Billigsprudel kennt jeder – richtigen Prosecco haben nur die wenigsten getrunken. Den Unterschied merkt man beim ersten Schluck: feine, frische Aromen von Holunder, Melisse und Pfirsich und ein hauchzartes Prickeln am Gaumen.