„Am Boden zerstört“: Guardiola sorgt für Gelächter

In einer zunächst ausgeglichenen Partie ging Manchester durch ein Traumtor aus der Distanz von Rodri (27.) in Führung und schlug in der zweiten Hälfte Kapital aus teilweise haarsträubenden Abwehrfehlern der Bayern. Von einem leichten Spiel wollte Guardiola aber nichts wissen. „Es war überhaupt nicht angenehm, ich bin emotional am Boden zerstört“, sorgte er für Lacher. „Ich bin heute um zehn Jahre gealtert.“