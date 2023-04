Thiem: „Immer gehofft, bald gegen sie zu spielen“

Die Faust bei wichtigen Punkten, die Freude an schönen Schlägen, die pure Entschlossenheit gepaart mit Dominanz und tollen Winnern. So wie in Runde eins von Monte Carlo hatte man Dominic Thiem schon lange nicht mehr gesehen. „Es hat großen Spaß gemacht, ich habe das durchgezogen, was ich mir vorgenommen habe - es war eine sehr gute Leistung“, analysierte der 29-Jährige das auch in dieser Höhe verdiente 6:1 und 6:4 gegen Richard Gasquet.