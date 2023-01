Nizza-Krawalle: 18 Monate Haftstrafe für Köln-Fan

Knapp vier Monate nach den Krawallen von Nizza ist ein Fan des deutschen Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln wegen schweren Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. In ihrer Urteilsbegründung am Mittwoch vor dem Amtsgericht Bergisch Gladbach attestierte die Richterin dem Angeklagten (36) zwar „glaubhafte Reue“, äußerte aber Zweifel an dessen Beteuerung, sich „von der Szene gelöst“ zu haben.