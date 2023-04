ÖFB-Frauen gewinnen auch zweites Testspiel

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat auch das zweite Test-Länderspiel im Rahmen des April-Lehrganges gewonnen. Die ÖFB-Truppe behielt am Dienstagabend in der Ergo Arena in Wiener Neustadt gegen Tschechien mit 2:0 (0:0) die Oberhand und verließ diese wie auch schon beim 3:2 gegen Belgien am Karfreitag siegreich. Marie-Therese Höbinger (62.) und Katharina Naschenweng (68.) sorgten mit einem Doppelschlag für den leistungsgerechten Heimerfolg.