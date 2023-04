Verwunderung über Rapids Spiel mit dem Final-Feuer

Am Dienstag startet in Hütteldorf und Graz der Kartenvorverkauf der (vorerst) je 11.000 Tickets. Sie werden schnell weg sein. Dafür gehen die Sicherheitsbesprechungen los. An- und Abreise quer durch Österreich am autofreien 30. April in Klagenfurt, Fanmärsche, Anhänger-Trennung etc. Dass die zwei größten und fanatischsten Fangruppen Österreichs auf einem neutralen Boden aufeinandertreffen, ist eine Premiere. Entsprechend groß die Bedenken, die Warnungen - ein Spiel mit dem Feuer!