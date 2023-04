„Vernünftiger“: Rapid will ins Happel-Stadion

Autofreier Sonntag

Kurios, eigentlich fast absurd: Ausgerechnet am 30. April findet in Klagenfurt der autofreie Sonntag statt, da sollten die Straßen rund um den Wörthersee gesperrt sein. Viele Fans haben ihr Quartier für das Endspiel bereits gebucht, und auch der Zeitfaktor spricht wohl gegen eine Verlegung - der Kartenvorverkauf für das Match in Kärnten startet am Dienstag. Zudem hat sich der ÖFB vertraglich zu einer Austragung in Klagenfurt verpflichtet.