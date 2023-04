Eurofighter fangen israelisches Flugzeug ab

Montagmittag ging Alarm beim österreichischen Bundesheer ein: Die Funkverbindung zu einem Flugzeug der israelischen Fluggesellschaft El Al war verloren gegangen. Zwei Eurofighter in Bereitschaft hoben sofort in Zeltweg ab und nahmen Kurs auf das Flugzeug, das gerade über Spittal/Drau in Kärnten war.