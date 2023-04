Dutzende Menschen auf den Philippinen ertrunken

Die Zahl der Ertrunkenen ist mit 72 ungewöhnlich hoch. Laut der Polizei haben sich besonders viele Badeunfälle in der Karwoche ereignet, während der zahlreiche Menschen an die Strände geströmt sind. „Einige der Todesopfer waren Kinder, die unbeaufsichtigt gelassen wurden, einige waren betrunken und andere haben sich gegenseitig in die Tiefe gerissen und sind zusammen ertrunken“, sagte Polizeisprecherin Jean Fajardo. Eltern müssten besser auf ihre Kinder aufpassen. Zudem sollten es Badegäste vermeiden, in tiefes Wasser zu gehen.