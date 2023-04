Marco Rossi vor Comeback bei Minnesota Wild

Während Marco Kasper wegen eines Kniescheibenbruchs seine Saison nach nur einem NHL-Spiel beenden musste, steht der zweite junge österreichische Center vor einem Comeback in der stärksten Eishockeyliga der Welt. Marco Rossi ist am Sonntag von Minnesota Wild in den NHL-Kader berufen worden und könnte am Montag auswärts bei den Chicago Blackhawks zum Einsatz kommen.