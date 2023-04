Wrexham vor „Haaland des Amateurfußballs“ gewarnt

„Größtes Amateurligaspiel aller Zeiten“

Bei einem Spiel weniger liegt Wrexham vor dem Kracher am Montag (16 Uhr) gegen Notts County aufgrund der schlechteren Tordifferenz aber punktgleich auf Platz zwei. In englischen Medien spricht man bereits vom „größten Amateurligaspiel aller Zeiten“. Am vergangenen Spieltag kassierte Wrexham eine unglückliche Niederlage gegen Halifax Town (1:3). Nur der Meister steigt in die vierte englische Liga auf.