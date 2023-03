Vorbild Reynolds: So kaufen Sie einen Fußballclub

So lief's ab: Gemeinsam mit seinem amerikanischen Schauspieler-Spezi Rob McElhenney („It’s Always Sunny In Philadelphia“) erwarb der Kanadier Mitte November 2020 den in den Abgründen der fünften britischen Liga herumwurstelnden Club aus Wales. Der Kaufpreis? Zwei Millionen britische Pfund, umgerechnet 2,3 Millionen Euro. 98 Prozent der 2000 Vereinsmitglieder stimmten für die Übernahme aus Hollywood. Reynolds: „Einen Fußballclub zu kaufen, ist das finanziell Irrsinnigste, Nervenzerfetzendste und in jeder Hinsicht Wahnsinnigste, was ich in meinem Leben je getan habe. Und ich genieße jede Minute davon.“