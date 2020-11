Hollywood-Star Ryan Reynolds kauft Wrexham

In ganz England spricht man darüber: Hollywoodstar Ryan Reynolds („Deadpool“) wird neuer Eigentümer des walisischen Fußballvereins Wrexham AFC. Gemeinsam mit dem US-Schauspieler Rob McElhenney („It‘s Always Sunny in Philadelphia“) wird der 44-jährige Kanadier den Klub übernehmen, der momentan in der fünften englischen Fußballliga spielt.