Eier im Osternest: Schauen Sie auf die Herkunft?

Überall wird‘s teuer: Die Inflation macht auch vor Eiern nicht halt. In Österreich stiegen die Preise um 16,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Kärnten gibt es sogar Hühner, die von Natur aus bunte Eier legen. Schauen Sie beim Eierkauf auf die Herkunft? Diskutieren Sie mit anderen Usern in den Kommentaren darüber, wir sind gespannt!