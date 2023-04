Verstappens Vater: „Ich habe ihn nie misshandelt!“

„Das können sich viele nicht vorstellen“

Seinen Sohn habe er jedoch nie misshandelt, stellt er nun in der neuen Doku klar. „Viele können sich nicht vorstellen, was es kostet, in einer Sportart das absolute Top-Level zu erreichen“, so der 51-Jährige, der selbst an 107 Grand-Prix-Rennen in der Formel 1 teilnahm. „Viaplay“ strahlt die dreiteilige Doku nur in Verstappens niederländischer Heimat sowie in weiteren Ländern aus, für die der Streaminganbieter die TV-Rechte an der Formel 1 besitzt.