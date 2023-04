Chelsea-Trainer wieder Geschichte - Glasner Thema

Der englische Fußball-Klub Chelsea hat nach nur sechs Monaten Trainer Graham Potter freigestellt. Dies teilte der Londoner Verein am Sonntag mit. Co-Trainer Bruno Saltor (42) wird zunächst als Interimslösung die Nachfolge von Potter antreten. Der 47-jährige Potter war erst im September 2022 als Nachfolger von Thomas Tuchel zu Chelsea gekommen. Die „Blues“ hatten am Samstag in der Premier League mit 0:2 gegen Aston Villa verloren und belegen in der Tabelle nur Rang elf.