Wohnmobil prallte in Vorarlberg gegen Hausdach

Auch in der Gemeinde Dafins tobte in der Nacht auf Samstag der Sturm. Ein auf einem Parkplatz abgestelltes deutsches Wohnmobil setzte sich plötzlich selbstständig in Bewegung und rollte den steil abfallenden Parkplatz hinab - dabei befand es sich auf Kollisionskurs mit einem Wohnhaus, das weiter unten am Hang stand. Das „Womo“ setzte seinen Kurs fort, bis es vom Dach des Wohnhauses gestoppt wurde.