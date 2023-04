IOC kritisiert Boykott-Aufruf aus der Ukraine

„Sollte eine solche Entscheidung umgesetzt werden, würde sie nur die ukrainischen Athleten verletzen und sich in keiner Weise auf den Krieg auswirken, den die Welt beenden will und den das IOC so vehement verurteilt hat“, erklärte das IOC. Das IOC habe stets betont, „dass es nicht Sache der Regierungen ist, zu entscheiden, welche Athleten an welchen internationalen Wettkämpfen teilnehmen können“. Sollte die Anweisung umgesetzt werden, „würde sie auch gegen die Position einiger ukrainischer Sportler und anderer Mitglieder der ukrainischen olympischen Gemeinschaft verstoßen“, hieß es vom IOC.