Nachhaltig: Das Bauen mit Holz ist die Zukunft

Holz aus dem eigenen Wald in Fieberbrunn

In der Kategorie Wohnbau wurde das Projekt „Anna Katharina“ in Fieberbrunn ausgezeichnet. Das hierfür verwendete Holz stammt aus dem eigenen Wald und hat somit das Tal nie verlassen. Bei den öffentlichen Bauten gewann die HTL Bau und Design in Innsbruck, bei Gewerben war es das Bürogebäude ASI Reisen in Natters. Der Schupfen Gröbenhof in Fulpmes konnte die Kategorie „Weiterbauen“ für sich entscheiden: Ein unbenutzter Stadl wurde hier ins moderne Wohnhaus umgebaut.