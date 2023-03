Demenzkranke Pensionistin löste Großeinsatz aus

Am Dienstagnachmittag standen die Mitarbeiter eines Seniorenwohnhauses in Lofer in Salzburg unter Spannung: Eine ihrer Bewohnerinnen war verschwunden. Zuletzt hatten Pfleger die an Demenz erkrankte Frau um 15 Uhr gesehen. Um kurz vor sechs Uhr abends alarmierten sie die Polizei.