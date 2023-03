USA schränken Nutzung kommerzieller Spyware ein

Das Weiße Haus erklärte, von Privatunternehmen entwickelte Spionage-Software - ein bekanntes Beispiel ist das Programm Pegasus des israelischen Herstellers NSO - habe sich in den vergangenen Jahren „mit wenigen Kontrollen und einem hohen Missbrauchsrisiko“ ausgebreitet. Die Nutzung solcher Software durch die US-Sicherheitsbehörden könne in bestimmten Fällen für die USA selbst ein Risiko darstellen, etwa bei einem Abfließen von Daten an den Hersteller ohne Zustimmung der US-Regierung.