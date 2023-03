ÖFB-Interimsboss: „Wunden noch nicht verheilt“

Am Freitag hatte er in Linz Sitzungen im Eineinhalb-Stunden-Rhythmus zu absolvieren, ehe am Abend der Auftakt der EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan anstand. „Es war ein perfekter Einstieg“, sagte Gartner über den 4:1-Sieg des ÖFB-Nationalteams. „Hoffentlich können wir das am Montag bestätigen.“ Dann erwartet erneut in Linz Estland als Gegner.