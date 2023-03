Das ist der neue ÖFB-Song von Seiler und Pizzera

Seiler spielte den Ball an Rangnick zurück. Eine Nicht-Teilnahme an der EM im kommenden Jahr in Deutschland solle tunlichst vermieden werden. „Das wäre extrem peinlich für uns. Ich kenne Herrn und Frau Österreicher, die geben sonst uns die Schuld“, erklärte der Sänger (Seiler und Speer) am Vortag des Quali-Auftakts in Linz gegen Aserbaidschan. Auf die kommerziellen Erfolgsaussichten der Single wollte sich keiner der „AUT of ORDA“-Vertreter festlegen. Seiler: „Der Erfolg soll beim Nationalteam stattfinden und nicht bei uns.“