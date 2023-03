Sabitzer mit neuem Selbstverständnis ÖFB-Kapitän!

Es wird auch an ihm liegen - zum dritten Mal in seiner Karriere wird Marcel Sabitzer das österreichische Fußball-Nationalteam am Freitag in Linz gegen Aserbaidschan als Kapitän aufs Feld führen, zum ersten Mal als Manchester-United-Legionär! Der Mittelfeldmann fand laut eigenen Angaben in England sein Selbstverständnis im Spiel wieder. Das war ihm davor als Reservist bei Bayern München etwas abhandengekommen.