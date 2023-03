Kahn: Nagelsmanns Aus „keine Panikreaktion“

Kahn hob hervor, dass Tuchel wie etwa in seiner Zeit bei Paris Saint-Germain mit vielen Topstars wie Neymar oder Kylian Mbappé gearbeitet habe, was sicherlich nicht einfach gewesen sei. „Wir brauchen jetzt so einen Topmann. Er hat große Erfahrungen gesammelt im Ausland“, sagte Salihamidzic. Die Verhandlungen der Bayern-Führung mit Tuchel begannen am vergangenen Dienstag. Der Zeitpunkt der Bayern-Anfrage sei für Tuchel aber überraschend gewesen, der Deutsche habe eher damit gerechnet, seine Trainer-Karriere im Ausland fortzusetzen.