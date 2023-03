Nagelsmanns Bayern-Aus offiziell, Tuchel übernimmt

Die Freistellung ist nur auf den ersten Blick eine Hauruckaktion. Denn sie geschieht unmittelbar vor der wichtigsten Saisonphase, in der es für die Bayern in der Meisterschaft, dem Cup und der Champions League um alles geht. In einer Woche, nach der Länderspielpause, empfangen sie den Tabellenführer Dortmund, und bald darauf stehen die K.o-Duelle mit Freiburg im DFB-Pokal und Manchester City im Champions-League-Viertelfinale an.