Swarovski öffnete zum Tag der Lehre die Tore

Polaschek: „Vorbildhaft“

Bildungsminister Polaschek lobte die ausgewogene Ausbildung: „Mit der Lehre und den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen haben wir in Österreich ein sehr gut etabliertes System der beruflichen Ausbildung. Für hochwertige Berufsbildungsangebote braucht es zudem die Zusammenarbeit zwischen Berufsschulen und Betrieben aus der Region, um den Schülerinnen und Schülern eine zukunftsträchtige und zugleich praxistaugliche Ausbildung zu ermöglichen. Hier am Standort der Fachberufsschule Swarovski Wattens geht die theoretische und die praktische Ausbildung vorbildhaft Hand in Hand.“