Neue Chancen für das Kurhaus Marienkron

Das Kurhaus Marienkron habe „anders als alle anderen Tourismusbetriebe keine Covid-Hilfen vom Bund bekommen, weil es in Ordensbesitz stand“, so Landesholding-Geschäftsführer Hans Peter Rucker. Zum Erhalt des Unternehmens und der Arbeitsplätze sei die Übernahme notwendig geworden. Vertreter der Tourismus-Holding um Werner Cerutti, Geschäftsführer der Sonnentherme Lutzmannsburg, arbeiten bereits an Konzepten, um den Betrieb zu erhalten.