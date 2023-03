Die manipulative Macht der Künstlichen Intelligenz

Angela Merkel und Barack Obama am Strand bei einem Eis, dann die Verhaftung von Donald Trump: Was in sozialen Medien real aussieht, ist in Wahrheit vom Computer gemacht und birgt Gefahren. Hier erfahren Sie, was KI-Fälschungen - sogenannte Deepfakes - mit dem Betrachter machen, wie sie erstellt werden und woran man sie erkennt.