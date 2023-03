Maurizio Zandron gelingt der Einzug in die WM-Kür

Der Österreicher Maurizio Zandron ist bei den Eiskunst-Weltmeisterschaften in Saitama in Japan als 23. des Kurzprogramms in die Kür der Top 24 aufgestiegen. Der 30-Jährige blieb am Donnerstag mit 70,36 Punkten rund 2,2 Zähler unter seiner Saisonbestleistung von der EM im Jänner in Finnland, als er Elfter geworden war.