Bayern-Frauen gewinnen mit Zadrazil gegen Arsenal

Arsenal tritt da wie die Bayern am Dienstag in der Heimstätte des Männerteams an und das sicher vor toller Kulisse. In München avancierte Lea Schüller mit ihrem Tor in der 39. Minute zur Matchwinnerin. Die DFB-Teamstürmerin gewann nach einer Flanke ein Sprungduell mit Wienroither deutlich und köpfelte genau ins Eck ein. Zinsberger, die am Montag ihren Vertrag bei Arsenal um ein Jahr bis Sommer 2024 verlängert hatte, war vor den Augen von ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann ohne Abwehrchance. Damit gewannen die Münchnerinnen ihr 13. Pflichtspiel in Folge, das Torverhältnis dabei steht bei 36:2.