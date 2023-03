Podiums-Wirrwarr: Hat Mercedes Alonso verpetzt?

Zwar durfte sich Alonso über die Stockerl-Rückkehr freuen, äußerte jedoch scharfe Kritik an der Rennleitung. „Die FIA hat hier eine traurige Figur abgegeben“, so das Urteil des 41-Jährigen. Wer ebenfalls keine gute Figur in der Causa abgegeben hat? Der Rennstall von Mercedes.