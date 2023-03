Frau vergewaltigt: Sieben Jahre Haft für Tiroler

Zum brutalen Übergriff kam es Mitte November des Vorjahres in den frühen Morgenstunden. Die junge Frau wurde offenbar bereits zuvor von dem zunächst Unbekannten in einem Lokal in Schwaz belästigt. Als die Frau schließlich gegen 5 Uhr nach Hause gehen wollte, wurde sie vom Mann verfolgt. Auf einem Parkplatz in der Nähe des Lokals soll der Täter dann auf sie losgegangen sein und sich an ihr vergangen haben.