70 Studienplätze für Krankenpflege in Kapfenberg

Morgen soll der Beschluss in der Landesregierung gefällt, in knapp einem Jahr mit dem Bau begonnen und im September 2025 schon in Betrieb genommen werden: der neue Gesundheitscampus der FH Joanneum am Standort Kapfenberg. Es soll ein Beitrag für die gesundheitliche Versorgung in der Steiermark sein.