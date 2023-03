Lamborghini ist praktisch ausverkauft!

Auch der derzeitige Mangel an Rohstoffen und Materialien werde das Wachstum nicht bremsen, kündigte Winkelmann an. „Nein, da haben wir keine größeren Sorgen, mit Ausnahme des Carbons, das in immer mehr Branchen eingesetzt wird, weshalb die Nachfrage danach stark gewachsen ist. Erschwerend kommt hinzu, dass ein wichtiges Produktionswerk für Carbon in den USA abgebrannt ist. Wir haben dadurch keine Produktionsausfälle, aber bei einigen Sonderausstattungen gibt es Probleme.“