Junge Deutsche in Salzburgs Altstadt attackiert

Gegen 22 Uhr attackierte der 26-jährige Ungar die 23-jährige Deutsche aus unbekannten Gründen in der Salzburger Altstadt. Er verletzte sie durch Würgen und Packen am Unterarm. Die Frau erlitt mehrere kleine Wunden, Blutergüsse im Bereich des Hales und Rötungen an den Handgelenken.