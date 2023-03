7,90 Euro: Ist das Salzburgs billigster Hauptgang?

Knallhart kalkuliert: preislich an der Grenze

Bei den Gästen kommt die Idee bestens an, für die Gastronomin ist es ein Kraftakt. „Der Preis ist extrem knapp kalkuliert. Die Inflation treibt auch bei uns die Lebensmittel- und Mitarbeiterkosten in die Höhe“, sagt Nicolussi-Kohlmayr. Aber: „Wir sind ein Erholungsziel. Jeder soll bei uns einkehren können. Woanders in Salzburg gibt es doch kaum noch ein Hauptgericht für unter zwölf Euro.“