Drama bei Comeback: Arnautovic verletzt out!

Nach zwei Spielen ohne eine einzige Einsatzminute kam Marko Arnautovic in der Serie A am Samstag wieder zum Einsatz: Thiago Motta schickte den Stürmer beim Auswärtsspiel gegen Salernitana in der 64. Minute auf das Feld - 15 Minuten später war das Spiel für den 33-Jährigen schon wieder vorbei, humpelte er verletzt vom Feld.