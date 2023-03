Wieso die Gewalt unter Mädchen immer brutaler wird

Zuerst gemobbt und dann erstochen. Dieses Schicksal ereilt die erst 12-jährige Luise in Deutschland vor wenigen Tagen. Ein Mord - begangen von ihren beiden 12 bzw. 13 Jahre alten ehemaligen Freundinnen - der ganz Europa schockiert. Luise will sich den täglichen Mobbingattacken nicht mehr hingeben, vertraut sich Erwachsenen an. Was letztendlich auch ihr Todesurteil ist. Mord aus Rache.