St. Pölten startet mit einem 16:0-Rekordsieg

Die Niederösterreicherinnen fertigten den Vorletzten SKV Altenmarkt am Freitag zum Auftakt der 10. Runde in der NV Arena mit 16:0 ab und fixierten den 21. Ligaerfolg en suite. Dadurch baute der Tabellenführer den Vorsprung auf Verfolger SK Sturm Graz vorerst auf acht Punkte aus. Die Steirerinnen treffen am Samstag auf den Siebenten SPG Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz.