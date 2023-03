Neues Fine-Dining-Lokal „Creo.“ in Wien eröffnet

„Es war Liebe auf den ersten Blick“, schwärmen die beiden Inhaber über ihr Lokal, welches sich in einem 1882 erbauten Haus befindet. Der Wunsch nach einer Zusammenarbeit war schon lange gegeben. Ende Dezember 2022 hat das dynamische Duo dann auch endlich die passende Location dafür im achten Bezirk entdeckt. „Das Lokal hat uns sofort durch die einzigartige Optik und seinen Charme überzeugt und damit war gleich klar: Wir haben das perfekte Follow-up für das krypt. entdeckt,“ so Chris Schilcher, Geschäftsführer der Wiener Szene-Bar. Er ergänzt schmunzelnd: „Also geht‘s ab Mitte März vom Untergrund auch in die Oberwelt der Stadt. Damit sorgen wir - tatsächlich - für Genuss auf allen Ebenen.“