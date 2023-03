Red Bull Salzburg gegen Altach ab 17 Uhr LIVE

Mit 54 Punkten aus 21 Spielen (Punkteschnitt 2,57) thront Salzburg auch diese Saison über allen. Gelingt gegen Altach ein Sieg, würde die bisherige Rekordmarke von 55 Punkten (2018/19, Trainer Marco Rose und 2021/22, Matthias Jaissle) zu diesem Meisterschaftszeitpunkt fallen. „Ich bin kein großer Freund, auf Statistiken und Rekorde während der Saison zu blicken. Aber das ist schon was Spezielles, dass die Mannschaft gerade nach dem großen Umbruch im Sommer so konstant unterwegs ist“, würde Matthias Jaissle eine neue Bestmarke gleichsam als „Bestätigung für die vergangenen Monate“ und Antwort an Kritiker werten. Denn seine Mannschaft habe in dieser Zeit „auch medial etwas zu viel Kritik abbekommen“.