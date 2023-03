Austria Wien gegen den SK Rapid - ab 17 Uhr LIVE

Erinnerung an 2018

Wimmer will in die Fußstapfen eines Landsmanns treten. Thomas Letsch gewann mit der Austria das Derby am 16. Dezember 2018 am Verteilerkreis mit 6:1. Es war der einzige Heimsieg in den vergangenen 19 Duellen der Erzrivalen in der Liga. In dieser Saison gewann die Austria im Westen Wiens mit 2:1, nachdem es in der Saison davor vier 1:1-Remis gab.