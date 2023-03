Sevillas „Prügel-Goalie“ von Feuerzeug getroffen

Knapp ein Monat ist es her, da streckte Sevilla-Goalie Marko Dmitrovic einen angreifenden Flitzer nieder - nun ging er selbst zu Boden. Ein Feuerzeug traf den Keeper am Donnerstag beim Europa-League-Duell gegen Fenerbahce (0:1) am Kopf. Der Aufstieg wurde dank des 2:0 im Hinspiel dennoch fixiert.