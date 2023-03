Mercedes-Pilot Lewis Hamilton: „Es war ein Schock“

Keine Siege in naher Zukunft

Der 38-Jährige habe dennoch nicht den Glauben daran verloren, dass Mercedes in der Lage sei, einen guten Boliden zu bauen. Bis es wieder für Siege reichen wird, werde es allerdings noch dauern, Hamilton wolle seine Energie in der Zwischenzeit dafür einsetzen, das Team zu stärken. Die einzige Hoffnung, am Sonntag in Dschidda dennoch ganz oben zu landen? „Alle Autos von Red Bull Racing, Ferrari und wohl auch Aston Martin werden ausfallen müssen.“