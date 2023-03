Heftige Hamilton-Kritik an seinem Team Mercedes

Für Hamilton war die (falsche) Richtung offenbar bereits im Vorjahr klar. „Letztes Jahr gab es Dinge, die ich ihnen gesagt habe. Ich habe die Probleme mit dem Auto erklärt“, sagte Hamilton in einem BBC-Podcast. „Ich bin in meinem Leben so viele Autos gefahren. Ich weiß, was ein Auto braucht, und was ein Auto nicht braucht.“ Seine Botschaft an die Techniker: „Wir müssen das Gleichgewicht in den Kurven prüfen, alle Schwachstellen aufdecken und uns als Team zusammenraufen.“